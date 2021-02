Prijave za Europa Cantat 2021 le še do ponedeljka

Slovenski pevski zbor Carmen Manet je eden od najboljših v Evropi. Foto Ojars Jansons

Raznolik in obširen program

Spodbuda organizatorjev

V primeru odpovedi zaradi zdravstvenih razmer bodo vrnili prijavnino. Prijave zbirajo na spletni strani Europa Cantat.

Do vključno ponedeljka je rok za prijavo na enega od največjih mednarodnih zborovskih festivalov Europa Cantat 2021, ki bo v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije in Evropske zborovske zveze potekal med 16. in 25. julijem v Ljubljani. Festival Europa Cantat je glasbeni dogodek velikega formata, ki vsaka tri leta poteka v enem od izbranih evropskih mest.Organizatorji festivala Europa Cantat Ljubljana vabijo ljubitelje zborovskega petja, da se prijavijo na festival kljub negotovim razmeram; v primeru odpovedi zaradi zdravstvenih razmer jim bodo namreč vrnili prijavnino, razen administrativnih stroškov v znesku 20 evrov. Vsi pevci in ljubitelji zborovske glasbe se lahko na veliki glasbeni dogodek, ki se lahko pohvali z bogatim, raznolikim in vrhunskim programom, prijavijo na spletni stani festivala.»Na festival Europa Cantat so vabljeni zbori, vokalne skupine in posamezni pevci in pevke vseh generacij z različnim predznanjem in izkušnjami. Festival namreč ni tekmovalni. Ponuja velik nabor slogovno in zahtevnostno raznolikih delavnic, ki jih bodo vodili mednarodno priznani dirigenti in zborovodje z vsega sveta. Namen tega festivala je predvsem, da poskusijo peti nekaj, česar doma, s svojimi zbori, ne morejo. Pevci se lahko prijavijo na manj zahteven atelje, za katerega ne potrebujejo predhodne priprave, lahko izberejo zahtevnejši repertoar, za katerega se morajo pripraviti in so že vešči branja partitur, ali pa se prijavijo na zahteven atelje, kjer morajo ob prijavi predložiti posnetek, s katerim pokažejo svojo kakovost. Druženje s pevci iz drugih držav je gotovo največja privlačnost festivala. Gre za kulturno povezovanje, izmenjavo pevskih izkušenj, vsi slovenski udeleženci pa bodo vse to lahko doživeli na domačem pragu,« je poudarila, programska vodja festivala.Festival pripravljajo v zahtevnih zdravstvenih razmerah, zato so poudarili, da ga bodo zagotovo izpeljali, pri čemer bodo skladno z ukrepi dosledno poskrbeli za varnost udeležencev in občinstva.Doslej se je na festival Europa Cantat prijavilo okoli 1000 udeležencev, največ iz Slovenije, pa tudi pevci iz Francije, Avstrije, Švice, Nemčije, Madžarske, Španije, Italije, Nizozemske, Portugalske in ZDA. Na več kot štiridesetih prizoriščih po mestu – v dvoranah, cerkvah, dnevnih sobah, na trgih in zasebnih vrtovih – se bo odvilo skoraj dvesto glasbenih dogodkov. Festivala, ki združuje vokalno glasbo z drugimi področji umetnosti, se lahko udeležijo vsi ljubitelji zborovske glasbe, ne glede na pevski staž ali predznanje.Dopoldneve bodo zaznamovali ateljeji in delavnice vseh glasbenih slogov z vrhunskimi mentorji, popoldnevi in večeri pa bodo rezervirani za raznovrstne koncerte in druge posebne dogodke. Med njimi bodo vsakodnevno množično petje na prostem, koncerti v domovih lokalnih gostiteljev, zborovska fotopromenada – fotografski natečaj na temo zborovske glasbe in drsalna revija Ko boš prišla na led –​ Sing & Skate, v okviru katere bodo ­koreografije na ledu nastale na ­zborovsko glasbo v živo, kar je ­svetovni unikum. Poseben bo tudi cikel koncertov Prisluhni Sloveniji, ki je namenjen predstavitvi slovenske zborovske glasbe, ustvarjalcev in uspešnih zborov tujemu ­občinstvu. Na festivalu Europa Cantat 2021 bodo nastopile tudi vabljene vokalne zasedbe različnih žanrov Tenebrae, Ringmasters Singer Pur in Accent