Puccinijeve arije pod zvezdami

Francesco Ivan Ciampa, Darko Brlek in Branimir Slokar na predstavitvi koncerta in mojstrskih tečajev. FOTO: Jože Suhadolnik

Ena najbolj iskanih pevk svoje generacije

Francesco Ivan Ciampa je včeraj povedal, da mu je vaja z orkestrom SNG Opera in balet pokazala, da ljubljanski glasbeniki premorejo duha italijanske glasbe. FOTO: Jože Suhadolnik

Jutri bosta na odru na Kongresnem trgu večer opernih arij izvedla sopranistkain tenorist. Orkester SNG Opera in balet Ljubljana bo vodil dirigent, ki je včeraj namignil, da mu je vaja z orkestrom pokazala preprosto dejstvo: ljubljanski glasbeniki premorejo duha italijanske glasbe.Ciampa, ki sicer sodeluje z najpomembnejšimi opernimi hišami in orkestri po svetu, njegov repertoar pa vključuje tako dela italijanske kot svetovne glasbene zakladnice, je včeraj, še preden je odgovarjal na vprašanja na tiskovni konferenci, poudaril, da ga več kot veseli nastopiti na festivalu, ki gosti tako odlična imena, kakor jih je lahko razbral s plakata na odru. Obeh solistov ni bilo na spregled, čeprav sta bila napovedana, oba sta se opravičila, direktor festivalaje namignil, da verjetno pazita na svoj glas za današnji koncert, dodal pa je informacijo, da operna diva k nam prihaja prvič, a se je napletlo tako, da njena prtljaga žal ni prišla z letalom, s katerim je priletela, zato se je v Ljubljani najprej odpravila po nujnih nakupih.Sopranistka bolgarskega rodu Sonja Jončeva se bo nocoj predstavila ljubljanski publiki po nastopu v slavni Festivalni dvorani v Baden-Badnu, po koncertu v slovenski prestolnici pa bo gostovala na salzburškem festivalu in v veronski areni. Na ljubljanskem festivalu so v napovedi njenega nastopa zapisali, da je po seriji spektakularnih prvencev v največjih svetovnih opernih hišah – od Metropolitanske opere in londonske Kraljeve operne hiše do milanske Scale in Bavarske državne opere – danes ena najbolj iskanih pevk svoje generacije in mednarodno znana po vodilnih opernih vlogah.V preteklih letih je Jončeva zmagala na številnih glasbenih tekmovanjih, vključno z Operalio Plácida Dominga leta 2010, predlani pa je pod taktirko Zubina Mehte debitirala z orkestrom Berlinske filharmonije. Kritiki so jo razglasili za najboljšo interpretko Violette v Verdijevi Traviati po Marii Callas. S prvakom ljubljanske opere Brankom Robinšakom, dobitnikom Prešernove nagrade, ki je v bogati solistični karieri nanizal veliko uglednih nastopov in vlog na različnih opernih in koncertnih odrih po svetu, bosta izvedla program z odlomki iz Puccinijevih oper Le Villi, La bohème, Sestra Angelika, Tosca, Manon Lescaut, Fedora in Madame Butterfly. Poleg vznemirljivega glasu Jončevo odlikuje tudi dobrodelna nota, lani je v sodelovanju s prestižno znamko Rolex izvedla koncertno serijo dogodkov, katere izkupiček je bil namenjen glasbenikom, ki jih je prizadela pandemija covida-19.Umetniški vodja mojstrskih tečajev,ki se s tem formatom ukvarja že pet desetletij, je včeraj navrgel, da nima nikakršnih težav pri vabljenju gostov v Ljubljano, saj ljubljanski festival kotira kot eden zelo pomembnih, vrhunskih festivalov v Evropi. Tokrat v Ljubljano prihajajo(violina), Slokarjeva kolegica na glasbeni akademiji v Freiburgu, ki zdaj poučuje v Berlinu,(viola), mlajši pedagog, ki je delal v ZDA v Bloomingtonu,(violončelo), priznan pedagog in solist, domači gost je, (kontrabas), ki ga ni treba posebej predstavljati,(trobenta), eden od trobentačev tega stoletja,(klarinet), profesor v Baslu in Berlinu (in sošolec Darka Brleka na Univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti v Gradcu),(oboa), solist v Londonu, profesor v Mannheimu in Baslu, prvič letos pa bo na mojstrskih tečajih fagotist. Za pozavno, za katero so angažirali profesorja iz Salzburga, se na žalost ni prijavilo dovolj študentov, podobno velja za tubo. Vsi profesorji bodo priredili tudi samostojne koncerte.