Ena od glavnih lastnosti Antonija­ Pušića - Ramba Amadeusa je, da označevanja sebe ne prepušča drugim, ampak se sam poimenuje z različnimi izrazi, kot so glasbenik, poet in medijski manipulator. Njegova jedko satirična besedila govorijo o naravi navadnega človeka, nesmiselnosti lokalne politike ter so polna šal na lasten račun. V okviru turneje ­Tribute samemu sebi bo v nedeljo ob 20. uri nastopil v ljubljanskem Orto baru.