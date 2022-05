Sevdalinke, ki so osmišljale življenje

V nadaljevanju preberite:

V preddverju ljubljanskih Križank bosta danes ob 20. uri nastopili glasbeni zasedbi Vali in Dertum, ki so ju v Sloveniji ustanovili pregnanci in pregnanke iz Bosne in Hercegovine ter njihovi glasbeni somišljeniki. Skupini sta imeli pomembno vlogo pri ohranjanju sevdaha in njegovem prehodu iz tradicionalne v sodobnejšo obliko, imenovano tudi novi sevdah.­ Kot gosta bosta nastopila Damir­ Imamović in Vlado Kreslin. ­Pogovarjali smo se s pobud­nico koncerta Podalpski sevdah Maido Džinić, nekaj misli je dodal še Vlado Kreslin.