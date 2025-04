Sophy je prvenec izdala še pred polnoletnostjo

V nadaljevanju preberite:

Kantavtorica Sofija Lavrač Črnivec­ iz Ljubljane je pod umet­niškim imenom Sophy nedavno izdala prvi album Che ratta. Vse melodije in besedila slogovno raznolikega albuma je napisala sama. Sinoči ga je ob podpori spremljevalne zasedbe The Engineers, v kateri so klaviaturist Blaž Avsenik, baskitarist Erik Čebokli, spremljevalna vokalistka Eva Ipavec, bobnar Maks Koren, kitarist Anže Kos in saksofonist Klemen Kotar, predstavila v ­ljubljanskem baru Zorica.