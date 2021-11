Spremembe v zasedbah niso nujno usodne

V nadaljevanju preberite:

Po nedavnem slovenskem pregledu, kako je menjava pevca ali pevke s skupini vplivala na kariero zasedbe, smo tokrat pripravili še pregled usode tujih skupin. Začeli pa bomo kar z dvema zasedbama z začetka in konca angleške abecede, in sicer AC/DC in Queen ter pogledali, kako so se spremembe obnesle pri skupinah kot so: The Doors, Deep Purple, Black Sabbath, Genesis, Fleetwood Mac, Joy Division, Azra, Bijelo dugme in druge.