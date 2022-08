Svetovne operne zvezde na Ljubljana Festivalu

V letu, ko Ljubljana Festival praznuje jubilejnih 70 let, bo perujski tenorist Juan Diego Flórez na njem nastopil prvič, in sicer v ponedeljek, 22. avgusta, v Cankarjevem domu. Sopranistka Ana Netrebko se v petek, 26. avgusta, vrača v Ljubljano. Skupaj s tenoristom Jusifom Ejvazovom bosta v Cankarjevem domu ponovno razveselila ljubitelje operne glasbe. Španskemu baritonistu Plácidu Domingu pa bomo na Noche española prisluhnili v sredo, 31. avgusta, v Križankah.

Operni zvezdnik Juan Diego Flórez se je sprva uveljavil kot pevec popularne glasbe, ko pa je pri 23 letih debitiral v milanski Scali, mu je to odprlo vrata na najpomembnejše svetovne operne odre. »Presrečen sem, ker sem užival v svojem delu – delal sem to, o čemer sem vedno sanjal,« je izkupiček dosedanje kariere povzel Perujec. Od svojega debija je posnel vrsto zgoščenk kot tudi celotne opere na CD-jih in DVD-jih, v karieri pa je prejel številna priznanja in nagrade. »Res sem navdušen, da bom nastopil na Ljubljana Festivalu, kjer bom lahko predstavil svoj operni repertoar, pa tudi tisti del sebe, ki je povezan s popularno glasbo, ob kateri sem odrasel,« je napovedal Flórez. Nastopil bo ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod taktirko dirigentke Oksane Liniv.

Ana Netrebko in Jusif Ejvazov FOTO: Festival Ljubljana

Ana Netrebko in Jusif Ejvazov, nerazdružljivi par tako v zasebnem življenju kot tudi na odru, skupaj ustvarja vse od prve skupne uprizoritve Puccinijeve opere Manon Lescaut v Rimu leta 2014. Sopranistka Ana Netrebko z občudujočimi glasovnimi sposobnostmi ter prvovrstnim igralskim talentom velja za operni idol. Njen soprog, tenorist azerbajdžanskega rodu Jusif Ejvazov, pa je pevec z izjemnim smislom za odrsko igro in kristalno čistim glasom. Operni duo bo spremljal Simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko Italijana Michelangela Mazza, ki redno sodeluje z opernim duom. Slovenska mezzosopranistka Monika Bohinec, članica opernega ansambla Dunajske državne opere, bo tokratna gostja opernega tandema.

Španski baritonist Plácido Domingo, ki je v dolgoletni karieri nanizal več kot 150 vlog glasbenega gledališča, bo tokrat na Noche española nastopil s priljubljenimi španskimi zarzuelami. Te izvirajo iz baročne Španije, v 19. stoletju pa so doživele romantično preobrazbo in se zaradi izjemne priljubljenosti hitro razširile po svetu. Orkester Slovenske filharmonije bo pod vodstvom španskega dirigenta Jordija Bernàcerja poleg spremljav k arijam izvedel tudi uverture in medigre iz zarzuel. Ob tej priložnosti se jim bo na odru pridružila sopranistka María José Siri.

Plácido Domingo FOTO: Festival Ljubljana

Vstopnice za dogodke 70. Ljubljana Festivala so že v prodaji na ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, na Eventimovih prodajnih mestih in Petrolovih bencinskih servisih.

Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana