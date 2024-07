Teden Telesnega stražarja

Naslednji teden bo po Križankah odmevala večna pesem o večni ljubezni med pevko in igralko Rachel Marron in njenim telesnim stražarjem Frankom Farmerjem. Med 15. in 19. julijem bo kar pet ponovitev muzikala The Bodyguard (Telesni stražar) v režiji rednega gosta Ljubljana Festivala Mykala Randa in v produkciji Danielle Tarento.

Kot je na novinarski konferenci povedal Darko Brlek, umetniški vodja in direktor Ljubljana Festivala, je zelo vesel, da spet gosti znamenito londonsko produkcijsko hišo muzikalov. Telesnega stražarja bodo predstavili v režiji in koreografiji Mykala Randa, priznanega režiserja in koreografa, ki je na tem festivalu že navdušil s predstavami, kot so West Side Story (Zgodba z zahodne strani), Chicago, Rent, Evita, Jesus Christ Superstar, Grease (Briljantina) in Hair (Lasje). Telesni stražar je velika filmska uspešnica iz leta 1992 z Whitney Houston in Kevinom Costnerjem v glavnih vlogah. Album z glasbo iz filma je bil eden najbolje prodajanih in je osvojil je grammyje in druge nagrade.

Rand je povedal, da »vsi poznajo zgodbo o veliki superzvezdnici, ki se ne zaveda groženj in njen menedžer zanjo najame telesnega stražarja. Sprva tega ne ve, ko pa zve, je jezna, na koncu pa ji telesni stražar reši življenje. Film je bil zmagoslaven na podelitvi oskarjev, Whitney Houston pa je potem postala še večja superzvezda. Ta zgodba je podkrepljena z odlično glasbo. V produkciji sodeluje kar nekaj neverjetnih igralcev, plesalcev in vokalistov. Lahko smo izbrali najboljše med najboljšimi in smo res zelo navdušeni, da smo letos na festival pripeljali te ljudi in da vam pokažemo, kaj smo počeli v Londonu na vajah.«

V glavnih vligah nastopata Rhianne-Louise McCaulsky kot Rachel Marron in Norman Bowman kot Frank Farmer. Foto arhiv organizatorja

Nov pogled na znano zgodbo

Zgodba filma je sicer prilagojena muzikalu, bo pa v njem vsa glasba, ki je tudi v filmu, to so velike uspešnice, kot so I Have Nothing, Queen of the Night, Run to You in I Will Always Love You. To je tudi najbolj uspešna pesem, ki jo je pela Houstonova. Napisala pa jo je leta 1973 Dolly Parton z željo, da bi jo zapel Elvis Presley.

»Vsakič ko pridemo sem na festival vam želimo ponuditi nov pogled na nekaj, kar je že bilo narejeno. Ker je pri tem glasba bolj prepoznavna kot vsebina filma ali muzikala, nam je to dalo nekoliko več svobode, da smo ga interpretirali tako, kot smo si želeli,« je še poudaril Rand.

Producentka in direktorica kastinga Danielle Tarento, pa je povedala, »da je tokrat prvič, da imamo za vas popolnoma novo igralsko zasedbo. Pogosto so v Ljubljano prihajali ljudje, ki so že nastopili na festivalu v različnih vlogah. Tokrat imamo popolnoma novo zasedbo, saj še nihče ni bil tukaj. Zato so tako navdušeni, da so prišli v Ljubljano na ta festival in da nastopijo v tem neverjetnem gledališču.

Mi smo vam pripravili izvor najboljšega, kar lahko ponudi London, pravzaprav kar lahko ponudi svet. V naši igralski zasedbi imamo še tri Američane in Avstralca.

Prišli boste na zabavo, zato bodite pripravljeni, da vstanete in zaplešete, saj so te pesmi ikonične. Whitney Houston je superzvezda, kajne? Mislim, da imamo nekoga, ki je tako dobra kot Whitney Houston.«

V Londonu so intenzivno vadili za postaviev Telesnega stražarja v Ljubljani. Foto arhiv organizatorja

Otvoritev razstave slikarske kolonije

Jutri opoldne pa bo v Viteški dvorani Križank otvoritev razstave mednarodne likovne kolonije, ki je, kot je povedal selektor Tomo Vran, edinstvena v tem, »da je ena redkih urbanih poletnih slikarskih kolonij. Običajno se v tem času odvijajo slikarske kolonije v naravi, ta je pa sredi mesta, sredi Križank, kjer ves čas vrvi od dogajanja.« Slike bodo razstavljali Sofie Švejdová (Češka), Zhao Peizhi (Kitajska), Zlatko Krstevski (Severna Makedonija), Ahmet Ozel (Turčija), in slovenski umetniki Marko Tušek, Luka Širok, Andreja Srna in Simon Mlakar.

Festival Ljubljana pa bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma 20. avgusta imel Gala večer zvezdnikov svetovnega baleta, na katerem bodo nastopila nekatera največja imena svetovnega baleta, med njimi tudi mednarodno priznana primabalerina Svetlana Zaharova. Za nastopajoče in tehnično ekipo pa intenzivno poteka urejanje vizumov, je še povedal Brlek.