To ni slovo, to je napoved ponovnega snidenja

Na novem studijskem albumu Auf Wiedersehen člani skupine Koala Voice zvenijo prepoznavno drugače. Izid albuma je pospremil nov singel Vest, za katerega vizualno podobo je poskrbela ekipa Nejca Smodiša. Vokalistka in kitaristka Manca Trampuš, kitarist Domen Don Holc, baskitarist Tilen Prašnikar in bobnar Miha Prašnikar bodo novo glasbo predstavljali na festivalih, v klubih in gledališčih pri nas in v tujini, 17. oktobra pa bodo pripravili poseben koncert v ljubljanskem Kinu Šiška.