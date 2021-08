Plošča kot glas generacije

Zasedba Koala­ Voice , nekoč iz Kisovca, zdaj iz Ljubljane, je nedavno izdala četrti album Plata. Album s pesmimi v slovenščini in angleščini ter eno v hrvaščini (Vukovi) je soliden izdelek zasedbe, ki ve, kaj hoče, in dela v tej smeri. Verjetno je bil njihov letošnji koncertni vrhunec nastop na Exitu v Srbiji. O novostih, povezanih s skupino in albumom, smo se pogovarjali z drum'n'bass bratoma, bobnarjem Mihom in baskitaristom Tilnom Prašnikarjem.