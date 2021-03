Tudi razbiti krog je mogoče skleniti

Spletni koncert v živo se bo začel ob 20.30.



Brezplačno bo na ogled na youtubu in facebooku Cankarjevega doma.



Zasedbo sestavljajo Jure Pukl, Jani Moder, Danny Grissett, Danny Ziemann in Kristijan Krajnčan.

Domače sodelovanje

Nocoj se bo Klub Cankarjevega doma za spremembo preselil na Dunaj, v tamkajšnji priznani jazzovski klub Porgy & Bess, kamor se redno vrača naš saksofonist Jure Pukl. Navsezadnje je bil Dunaj njegov dom kar enajst let, ko se je tja preselil zaradi študija klasičnega saksofona. Kmalu ga je premamil jazz in ga odpeljal po svetu.Zadnjih osem let je Pukl preživel v New Yorku. Toda vsako leto se je vrnil v rodno Velenje, kjer je organiziral Kreativno jazz kliniko, glasbeno delavnico s pripadajočim festivalom, na katero hodijo učenci od blizu in daleč poslušat priznane mentorje z vsega sveta. Letos bi morala biti ravno zdaj v polnem zamahu. Seveda je odpovedana, poskusili jo bodo izpeljati septembra, če bo epidemiološka prognoza boljša.Lani se je Kreativna klinika izog­nila objemu koronavirusa in natanko na današnji dan ob letu osorej je Pukl predstavljal tedaj še čisto svežo ploščo Broken Circles v Kinu Šiška z vibrafonistom Joelom Rossom, basistom Joejem Sandersom in bobnarjem Nasheetom Waitsom (vsi so tisti teden učili tudi na velenjski kliniki). Imeli so srečo, da so lahko koncertirali še v Španiji, na Kosovem in v Rusiji, potem pa so ostali zaradi ukrepov, s katerimi so zaprli meje, ujeti v svoje države, regije, občine, domove.Tudi Jure Pukl je »obtičal« v Velenju in nemočno črtal na koledarju koncerte, ki so mu odpadli, med drugim tudi aprilska turneja po Japonski. Ko so ukrepe poleti razrahljali, je hitro sklical soborca, evropeizirana Američana, omenjenega Sandersa, ki živi v Parizu, in bobnarja Gregoryja Hutchinsona, ki se je preselil v Rim, da so kot trio obredli nekaj slovenskih mest in obiskali tudi Dunaj.V duetu je med krizo zaradi koronavirusa ustvarjal tudi z bobnarjem Howardom Curtisom, ki živi v Gradcu. Tam so pandemiji navkljub odprli nov jazzovski klub Tube's in oktobra Pukla povabili na tridnevno gostovanje.Vmes je z multimedijskim umetnikom in skladateljem Stanetom Špeglom z imenom Fuzzit posnel multimedijski urbani poklon Velenju z zdravilnim naslovom30 Vaccines, na katerem je trideset po trideset sekund dolgih glasbenih cepiv za lažje preživljanje karantene. V tem času se je posvečal tudi glasbenemu programiranju in produkciji ter priredil nekaj solo nastopov, ki so se oddaljili od strogo jazzovskega besednjaka, ki se ga je držal zadnja leta.Takšna je tudi organska meditacija, v kateri glasbeno vizijo dopolnjuje gib flamenko plesalke Urške Centa, s katero nameravata poglobiti sodelovanje.»Svet se je ustavil in umiril. Sam sem obstal doma, kjer nisem živel več kot dvajset let. To ti da misliti … zakaj se ukvarjam z glasbo, kako to počnem, kako je nova situacija spremenila načine poslušanja in doživljanja glasbe,« je razmišljal Pukl, ko smo ga poklicali na Dunaj, kjer je v zadnjih treh tednih s starimi avstrijskimi glasbenimi prijatelji nastopil trikrat.Ob vseh naštetih projektih se mu vendarle ne zdi, da bi ga zadnje leto kaj posebej navdihovalo. »Če ni življenja, ni navdiha,« je odvrnil. Vajen newyorškega vrveža in bogatih glasbenih vplivov se je najprej moral navaditi na mir, intenzivno nedogajanje. A mu je premor ustrezal. »Nisem tip, ki bi nenehno skladal in ustvarjal. Ko me prime, se usedem in spišem nov album. Sicer pa sem ta čas veliko vadil. Kupil sem si tudi nov saksofon znamke remy, s pomočjo katerega se na novo spoznavam. Od nekdaj sem igral stare, vintage inštrumente in gradil svoj zvok na njih. To je nov inštrument, ki mi v tehničnem smislu omogoča lahkotnost. Spoznal sem, da svoj zvok nosim v sebi in da je pravzaprav vseeno, na kateri saksofon igram.«Kako po letu dni potovanja po svetovnih festivalih in klubih ter v različnih izvedbah zvenijo njegovi razbiti krogi (Broken Circles), bomo lahko slišali nocoj, ob prenosu koncerta v živo iz kluba Porgy & Bess, kjer bo igral s pianistom Dannyjem Grissettom, kitaristom Janijem Modrom, basistom Dannyjem Ziemannom, za bobni pa bo Kristijan Krajnčan. Plošča, ki jo je premierno predstavil na Winter Jazz Festivalu 2020 v New Yorku in jo je navdihnilo predkoronavirusno politično in družbeno vrenje po svetu, je izšla pri londonski založbi Whirlwind Recordings.Temu Puklovemu enajstemu avtorskemu albumu so priznani jazzovski ­kritiki namenili visoke ocene in posebej pohvalili njegov inovativni pristop k igranju in ­skladanju, odlično medsebojno kemijo sodelujočih glasbenikov ter zapisali, da glasba izžareva saksofonistovo samozavest, zrelost in ­individualnost.Gotovo je pred umetnikom novo obdobje, saj o ­vrnitvi v ZDA še ne razmišlja. Morda se bo z nocojšnjim koncertom počasi sklenil stari krog in začel novi.