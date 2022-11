Umrl je Keith Levene, ustanovni član skupine The Clash

Umrl je kitarist Keith Levene, eden od ustanovnih članov britanske rock zasedbe The Clash, kasneje pa kitarist v skupini Public Image Ltd. Bil je star 65 let. Po navedbah BBC je novico o njegovi smrti sporočil njegov prijatelj Adam Hammond.

Po Hammondovih besedah je bil Levene, ki je umrl v petek, eden najvplivnejših kitaristov vseh časov.

Skupino The Clash je ustanovil z Mickom Jonesom v 70. letih prejšnjega stoletja, a jo je zapustil, še preden je postala uspešna. Pridružil se je post punkovski zasedbi Public Image Ltd., ki jo je ustanovil John Lydon po odhodu iz skupine Sex Pistols.

Kasneje se je preselil v ZDA, kjer je med drugim delal z Red Hot Chili Peppers in več hip hop glasbeniki.

Njegova partnerica Kate Ransford je za časnik Guardian povedala, da je bil v času smrti »miren in ljubljen«. Imel je raka jeter, navaja nemška tiskovna agencija dpa.