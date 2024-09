Umrl je večkrat nagrajeni country pevec in igralec Kris Kristofersson

Pri oseminosemdesetih letih je na svojem domu na Havajih umrl večkrat nagrajeni country pevec in igralec Kris Kristofersson.V izjavi za javnost, ki je pospremila novico, so ga opisali kot mirovnika, revolucionarja, igralca, superzvezdnika, seks simbol in družinskega človeka.

Njegova družina, v krogu katere je »mirno preminil«, je sporočila, da je bil čas, preživet z njim, blagoslov, ter v izjavi, ki so jo citirali pri CBS, dodala: »Hvala, da ste ga imeli radi vsa ta leta. Ko boste videli mavrico, vedite, da se nam smehlja od zgoraj.« Preživeli so ga žena Lisa, osem otrok in sedem vnukov.

Kristofersson je nekoč dejal, da je bil ob svojih glasbenih začetkih eden tistih, ki je upal, da bo country glasbi prislužil spoštovanje. To je po njegovem uspelo nekaj njegovim hitom.

Rodil se je 22. junija 1936 v Brownsvillu v Teksasu ter pozneje postal ena od vodilnih figur v country glasbi. V Kaliforniji je študiral pisanje, magisterij pa pridobil na Oxfordu, od koder se je nato vrnil v ZDA in šel v vojsko. Ta mu je naložila nalogo, da poučuje književnost, kar mu ni bilo pogodu. Potem ko je obiskal prestolnico country glasbe Nashville v zvezni državi Tennessee, je vojsko pustil in se posvetil glasbi.

Za svoje delo je prejel tri grammyje, med drugim za najboljšo country skladbo Help Me Make It Through the Night leta 1972, in trinajst nominacij. Prejel je tudi več nagrad za življenjsko delo in bil sprejet v country hišo slavnih.

Duet Help Me Make It Through the Night s prvo ženo Rito Cooolidge. Za dva dueta z njo je prejem grammyja leta 1974 in 1976.

V začetku 70. let se je prvič preizkusil tudi kot igralec ter za vlogo Johna Normana Howarda v filmu Zvezda je rojena iz leta 1976 prejel zlati globus. V njem je zaigral ob Barbri Streisand. Pozneje je nastopil v še več drugih filmih.

Leta 1985 se je pridružil Johnnyju Cashu, Waylonu Jenningsu in Willieju Nelsonu v skupini The Highwaymen.

Tako je na omrežju X zapisal izvršni direktor muzeja in hiše slavnih country glasbe v Nashvillu: »Kris Kristofersson je verjel, da je ustvarjalnost božji dar, in tisti, ki takšen dar ignorirajo, so obsojeni na nesrečo. Govoril je, da življenje uma daje glas duši, in njegovo delo je dalo glas ne le njegovi, ampak tudi naši duši.«