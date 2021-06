Umrl je tenorist Jurij Reja

V 86. letu starosti je umrl slovenski tenorist Jurij Reja. Rodil se je leta 1936 v Gonjačah v Goriških Brdih. Tam ga bodo v družinskem krogu tudi pokopali. Leta 1963 je diplomiral na oddelku za glasbo ljubljanske pedagoške akademije. Med letoma 1964 in 1970 je bil član Komornega zbora RTV Slovenija. Leta 1967 se je po uspešno opravljeni avdiciji zaposlil v ljubljanski Operi, ki ji je ostal zvest do upokojitve. Dve leti kasneje je debitiral v Rossinijevem Seviljskem brivcu, in sicer z vlogo grofa Almavive.



Med letoma 1970 in 1973 je študiral na Visoki šoli za glasbo in gledališko umetnost na Dunaju pri Antonu Dermoti. Med njegove bolj odmevne vloge sodita tudi vloga Franja v Gorenjskem slavčku in Alfreda v Traviati. V bogati karieri je v ljubljanski Operi ustvaril okrog 75 vlog v 11 jezikih. Gostile so ga tudi druge ugledne svetovne operne hiše, in sicer Dunajska državna opera, prepeval je v Salzburgu, v Italiji, na Češkem in drugod po Evropi.



Jurij Reja je bil tudi ljubiteljski pilot.

