Uvodoma mojstrovini Richarda Straussa

Raje igrajo pred občinstvom

Philipp von Steinaecker bo dirigiral na prvem koncertu nove sezone. FOTO: Annemone Taake

Obilje vokalne glasbe

Abonmajski cikli v sezoni 2021/2022

• SMS (Same mogočne skladbe), šest koncertov s ponovitvami, skupno dvanajst, Gallusova dvorana Cankarjevega doma

• FKK (Filharmonični klasični koncerti), pet koncertov s ponovitvami, skupno deset, Gallusova dvorana Cankarjevega doma

• SOS (Sodobne orkestrske skladbe), pet koncertov, Gallusova dvorana Cankarjevega doma

• VIP (Vokalno-inštrumentalni program), pet koncertov, dvorana Marjana Kozine

• PVC (Pretežno vokalni cikel), šest koncertov, dvorana Marjana Kozine

• DA! (Družinski abonma), pet koncertov, dvorana Marjana Kozine

Danes ob 19.30 se bo začela nova koncertna sezona v Slovenski filharmoniji . V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bosta nastopila Orkester in Zbor Slovenske filharmonije pod dirigentskim vodstvomZa uvod so izbrali dve posebni deli Richarda Straussa: najprej bo Zbor Slovenske filharmonije zapel veličastno šestnajstglasno umetnino Dva speva, op. 34 in s tem zapeljal občinstvo v svet simfonične glasbe. Gre za delo, ki je nastalo v času, ko je skladatelj in dirigent napisal svoje največje simfonične pesnitve.Nato bo Orkester Slovenske filharmonije izvedel njegovo deseto in zadnjo simfonično pesnitev, Alpsko simfonijo, op. 64. Skladba je oblikovana v enem stavku in vsebuje dvaindvajset epizod, ki jih je skladatelj naslovil z opisi posameznih postaj na popotovanju po ­čudovitem alpskem svetu.Ob predstavitvi nove sezone je, direktor in umetniški vodja Orkestra Slovenske filharmonije, povedal, da so »Slovenski filharmoniki dolgo zimo prebili večinoma pred kamerami in mikrofoni ter pošiljali v svet glasbo, ki je po svetovnem spletu iskala pot do vas. Naši spletni koncerti so bili za marsikoga uteha, za druge zadovoljstvo, za nekatere pa lahko prvi stik z našo glasbo, ki je morda vzbudila željo po obisku pravih koncertov. Poleti se je spet zazdelo, da bo vse našteto le še preteklost, a vendar dvom ostaja. Zavestno se obnašamo in delujemo tako, kot da je, ali bo, odslej spet vse v najlepšem redu. V to nas ženeta neusahljiv optimizem in želja po neposrednem stiku z občinstvom. Zato gremo v novo sezono tako kot lani, na vse ali nič. Pripravili smo nov bogat izbor koncertnih dogodkov, zbranih v šest abonmajskih ciklov, od katerih bodo trije našli svoje mesto v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, trije pa v Slovenski filharmoniji. K sodelovanju smo pritegnili dirigente, ki so nas v minuli sezoni resnično navdušili, ter jim dodali vrsto izjemnih glasbenih umetnic in umetnikov, ki bodo prihajajoči sezoni zagotovo vtisnili neizbrisen pečat.«, umetniški vodja Zbora Slovenske filharmonije , je poudaril, da je »doživljanje glasbe ob živem stiku z občinstvom navdihujoče tudi za nas, izvajalce. Zato v novo sezono vstopamo polni optimizma. Tako kot lani se bo občinstvo lahko naužilo vokalne glasbe v abonmajih VIP [Vokalno-inštrumentalni program] in PVC [Pretežno vokalni cikel]. V obeh bodo na programu dela različnih slogov in obdobij, na krilih besed bomo ponesli občinstvo po domala vsej Evropi, zvenu sožitja z orkestrom bo občinstvo prisluhnilo v nekaj biserih vokalno-inštrumentalne glasbe, dotaknili se bomo tudi najaktualnejše domače zborovske ustvarjalnosti.«Britanski dirigent, ki bo marca prihodnje leto dirigiral Orkestru Slovenske filharmonije ob izvedbi Variacije na temo Franka Bridgea Benjamina Brittna, Simfonije št. 3 v D-duru Franza Schuberta in Koncerta za rog in godala Uroša Kreka, je komentiral program. »Po čudovitem tednu, ki sem ga v začetku letošnjega leta kljub pandemiji preživel v Ljubljani z Orkestrom Slovenske filharmonije, se z velikim navdušenjem vračam, da bi počastil spomin na enega od najpomembnejših slovenskih skladateljev, Uroša Kreka. Njegov Koncert za rog bosta zaokrožili deli Brittna in Schuberta. Teh dveh del ne povezuje le osupljiva mladostna nadarjenost avtorjev – ko je napisal Variacije na temo Franka Bridgea, je bil Britten star štiriindvajset let, Schubert pa komaj osemnajst –, marveč tudi njuno obvladovanje oblike in izražanja, predvsem radosti. Britten je vse življenje občudoval Schuberta, navsezadnje tudi v njegovih samospevih, ki jih je izvajal s partnerjem Petrom ­Pearsom.«