Akrobatska folk punk rock skupina iz Maribora Happy Ol' Mc­Weasel bo 17. marca izdala album Such is Life. Ob izidu bo odigrala dva koncerta, in sicer v četrtek, 16. marca, v ljubljanskem Orto baru in naslednji dan, na dan svetega Patrika, v mariborskem Štuku. Nato se bodo podali­ na turnejo po Sloveniji in tujini, ki so jo poimenovali Such is Live. O keltskih genih, pivu, poskočnih pivskih pesmih in otožnih baladah ter novem albumu smo se pogovarjali z bobnarjem Alešem Voglarjem in pevcem Gregorjem Jančičem.