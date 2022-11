V enem večeru s severa na jug

Tokratni večer Cankarjevih torkov zares ne potrebuje posebne najave. Tisti, očarani nad skandinavsko neposrednostjo sodobnih zvočnih pokrajin, dobro poznajo delo Mette Rasmussen. Tisti, ki so na enem od preteklih koncertov občutili johannesburški vroči val zasedbe The Brother Moves On, pa vedo, da njihovega koncerta ne smejo zamuditi. Na svoj račun bodo prišli oboji.

Norveški Trondheim je očitno mesto srečevanj in navdiha. Tam so se križale poti basista Ingebrigta Håkerja Flatena, ki se je med pandemijo zatekel tja – v bližino rodnega Oppdala, in danske saksofonistke Mette Rasmussen, ki je v mestu ostala po študiju. Čeprav tam ni imela družine in poznanstev in se je na začetku preživljala s štirimi službami hkrati, je vztrajala. »V nekem trenutku sem se odločila, da se moram, če hočem preživeti z glasbo, ukvarjati samo z glasbo, ki si jo resnično želim ustvarjati, in tej odločitvi zaupati. Pustila sem vse druge službe in ves svoj čas vložila v organiziranje nastopov in turnej,« je 34-letna Danka razkrila v intervjuju.

Mette Rasmussen je svoj slog, poln navdihnjenih fraz in tridimenzionalnih tekstur, oblikovala na turnejah, med igranjem z drugimi glasbeniki in nastopanjem pred občinstvom v živo. FOTO: arhiv Vossa Jazz

Žrtev se je izplačala. Odtlej je v njenem trondheimskem stanovanju ne boste našli pogosto. Nenehno je na turnejah, saj je hitro postala nepogrešljiva in tako rekoč zvezdniška članica skandinav­skih superskupin, ki so uspešnica evropskih jazzovskih festivalov; je članica Trondheim Jazzorchestra, ki pod taktirko pihalca Matsa Gustafssona deluje že 22 let, pa udarnega Fire! Orchestra in skandinavskega all stars Supersonic Orchestra pod poveljem bobnarja Garda Nilssena ter skupine kanadskih postrokerjev Godspeed You! Black Emperor.

Kot verjamemo, da se za Skandinavce spodobi, tudi Mette Rasmussen črpa navdih iz narave in povezanosti med živimi bitji. Rodila se je na kmetiji z vonjem po vlažni črni zemlji in že kot otrok imela bujno domišljijo, ki jo je posebej razvnemala prav glasba. Po zvočnih pokrajinah jo vodita intuicija in ravnotežje. Svoj slog, poln navdihnjenih fraz in tridimenzionalnih tekstur, je oblikovala na turnejah, med igranjem z drugimi glasbeniki in nastopanjem pred občinstvom v živo. Občinstvo dojema kot »energijo, ki vibrira v prostoru in spravlja zvok v gibanje že s svojo prisotnostjo«. Tako svoje igranje prilagodi vsakemu koncertu in prostoru, pri tem pa črpa iz spektra vplivov, od svobodnega jazza do pisane besede.

Tokrat prihaja k nam s triom Nord, ob bobnarju Chrisu Corsanu, s katerim sta prepletala dinamiko že v duetu, in omenjenemu someščanu Håkerju Flatenu, s katerim sta se med pandemijo še tesneje povezala. Njegov ameriški projekt promoviranja glasbene avantgarde Sonic Transmissions sta prenesla na sever. Sicer pa je Mette Rasmussen z glasbenimi kolegi in kolegicami v Trondheimu oživela tudi koncertno prizorišče Stillverk 1 in s tem prispevala k živahni mestni sceni.

Bratje prihajajo nazaj

Drugi del večera bo tako rekoč diametralno nasproten prvemu. Prisotne bo s severa preselil na jug, v Južno Afriko, kjer je to, kar se je v prvem desetletju novega tisočletja začelo kot gibanje vizualnih umet­nikov in performerjev DIY, preraslo v glasbeno senzacijo. Brata (pokojni) Nkululeko in Siyabonga Mthembu sta svoje umetniško delovanje poimenovala The Brother Moves On, kar je fonetična parafraza lika Brother Mouzone, izbrano oblečenega plačanega morilca iz tv-serije Skrivna naveza (The Wire). K sodelovanju sta povabila širše družinske člane in glasbenike, bratranca Zelizweja, ki je postal kitarist zasedbe, basista Ayando Zalekileja, pihalca Mthunzija Mvubuja, Muhammada Dawjeeja in bobnarja Simphiweja Tshabalalaja.

The Brother Moves On so na 34. festivalu Druga godba nastopili s pianistom in skladateljem Tinetom Grgurevičem - Bowrainom, ki je vskočil namesto originalnega člana zasedbe, ki ni mogel pripotovati v Ljubljano. FOTO: Primož Zrnec

Siyabonga Mthembu se je že pri prvem projektu The Golden Wake ustoličil kot Mr. Gold, izmišljeni lik južnoafriškega vaščana, čigar zgodbo spoznavamo na sedmini njegovega pogreba. Z drugim epijem E.T.A. in debitantskim albumom A New Myth (2013), ki je preroško izšel na dan smrti Nelsona Mandele, so v Južni Afriki zasloveli kot ena od pomembnejših sodobnih zasedb, ki v besedilih odkriva socialne krivice in usodo delovnega ljudstva. V Cankarjevem domu jih predstavljajo kot »naslednike neuklonljive linije protestne glasbe, dediče vloge, ki jo imata zvok in glasba v boju, idejnem odporu ob kljubovanju viharjem vsakdana«. Kolektiv, ki je že dvakrat navdušil v Ljubljani v okviru Druge godbe, bo tokrat predstavil četrti album $/He Who Feeds You … Owns You, s katerim Bratje zaznamujejo sodelovanje z založbo Native Rebel britanskega saksofonista Shabake Hutchingsa.