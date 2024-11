V prvi Pesmarici EU tudi šest slovenskih pesmi

V tiskani obliki in kot aplikacija je objavljena prva Pesmarica EU. Pri nastanku je sodelovalo več kot sto glasbenih organizacij in konservatorijev. Prek javnih glasovanj, ki jih je pokrivalo več kot 400 medijskih hiš, je bilo vključenih več kot 87.000 prebivalcev iz vse EU. Izbranih je bilo 164 pesmi, po šest iz vsake od 27 članic EU.

Pesmi so predstavljene tako v izvirnih 25 jezikih kot v spevni »evropski angleščini«, so sporočili iz The European Union Songbook Association, ki stoji za projektom.

Pesmi kot poziv k miru

Šest slovenskih pesmi je leta 2018 v sodelovanju z Akademijo za glasbo v Ljubljani, Društvom slovenskih skladateljev (DSS) in Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti (JSKD) z glasovanjem izbralo 3290 oseb. Javno glasovanje so spremljali STA, RTV, Dnevnik, Demokracija in Pop TV na 24ur.com.

Izbrane so bile v kategoriji ljubezenske pesmi Dan ljubezni, v kategoriji narava in letni časi pesem Slovenija, od kod lepote tvoje ter v kategoriji svoboda in mir pesem Oj, Triglav, moj dom. V kategoriji ljudske pesmi je bila izbrana Kje so tiste stezice, v kategoriji duhovnost in vera pesem Glej, zvezdice božje ter v kategoriji otroške pesmi Kekčeva pesem.

Urednik Pesmarice EU za Slovenijo Dušan Bavdek, predsednik DSS in profesor na Akademiji za glasbo, je priskrbel glasbeni zapis in note, medtem ko je muzikolog Leon Stefanija s Filozofske fakultete v Ljubljani prispeval spremno besedilo.

Bavdek je o slovenskem prispevku med drugim povedal, da Slovenci, ki imamo poziv k mirnemu in svobodnemu sobivanju zapisan v naši himni, v Pesmarico EU dodajamo »šest posrečeno izbranih in izrazno bogatih pesmi, ki večplastno in vsestransko utelešajo slovenski melos, ritem in zven slovenske besede ter slovenskega duha v celoti.«

V kategoriji troške pesmi je bila izbrana Kekčeva pesem. FOTO: Press Release

Izbrane slovenske pesmi sta v angleščino prevedla ameriški skladatelj in jazz pianist Steven Klink ter prevajalec Boštjan Malus.

Kot sta zapisala, je bil izziv v angleščini ujeti bistvo vsake od slovenskih pesmi – specifično dinamiko njihovih besedil, pomen in rime. »V svojem družnem procesu dela sva se za vsako od pesmi domislila – in ovrgla – na stotine variacij in rešitev, da sva dovršila verze, ki so pristali na teh straneh,« so njune besede navedli v sporočilu za javnost.

Besedila v evropski angleščini

Vsaka od 164 pesmi je predstavljena za solo glas, z akordi in besedili, ki so zapisana tako v 25 izvirnih jezikih in treh abecedah kot tudi v spevni evropski angleščini. Spremna besedila, ki jih je zapisalo 61 nacionalnih urednikov, ponujajo vpogled v zgodovino evropske glasbe zadnjih 600 let. Za poslušanje so na vseh notah na voljo kode QR, ki vodijo do izvirnih posnetkov. Dodatno je na voljo tudi brezplačna aplikacija za vse, ki želijo sodelovati v evropski izmenjavi pesmi.

Danski ustanovitelj evropske neprofitne nevladne organizacije, ki stoji za projektom, Jeppe Marsling je o namenu projekta povedal: »S Pesmarico EU smo upali, da bi 27 narodom omogočili živeti manj vzporedna življenja skozi izmenjavo pesmi. Na naslovnici smo izbrali izraz »evropska angleščina«, ker izraža način, kako Evropejci govorimo svoj najpogostejši drugi jezik – obarvan z našimi maternimi jeziki.«

Projekt je podprlo 18 ministrov za kulturo, tudi nekdanji slovenski minister za kulturo Vasko Simoniti. Na Danskem je projekt prejel nagrado državljan Evrope 2023, ki jo podeljuje Evropski parlament.

Pesmarica EU je na voljo v EU, Združenem kraljestvu in ZDA. Aplikacija, ki vsebuje vseh 164 naslovov, uvodov in povezav do youtuba, je brezplačno na voljo prek App Stora in Google Playa.