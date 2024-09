Poezija štrli iz tega sveta – in to je dobro

V nadaljevanju preberite:

Ob sedemdesetem jubileju pesnika in prevajalca Toneta Škrjanca so se njegovemu izjemnemu opusu, ki v ospredje postavlja »čudnost vsakdana«, pri založbi LUD Šerpa poklonili z izdajo knjige njegovih zbranih pesmi Jutro ni bilo v načrtu: Zbrane pesmi 1997–2023.

Kot je ob tej priložnosti dejal z Veronikino in Jenkovo nagrado ovenčani pesnik, k poeziji pristopa zelo intuitivno, pri čemer se je njegova pisava razvijala »povsem organsko, to so bili pač procesi, dobiš neko prakso. To sicer ni mizarstvo, ne moreš reči, da ker si naredil deset miz, bo potem enajsta boljša, je pa res, da tudi malo bolj veš, kaj bi rad povedal – predvsem pa, česa ne bi rad povedal«.