Pevka Nina Strnad že vrsto let sodeluje z Big Bandom RTV Slovenija. Danes bo z njim nastopila v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma in predstavila svoje avtorske pesmi. Orkestru bo dirigiral Lojze Krajnčan, gostje bodo Jaka Kopač (altovski saksofon), Gašper Bertoncelj (bobni) in Lazaro Zumeta (tolkala).