Vinko Globokar bo postal častni član Slovenske filharmonije

SIM 1|Sobotna izobraževalna matineja Slovenska filharmonija, 18. september 2021 ob 11.00

Komorni koncert|Monolit Slovenska filharmonija, 21. september 2021 ob 20.00

SOS 1|Kar globoko ... Cankarjev dom, 22. september 2021 ob 19.30 Slovenska filharmonija, 18. september 2021 ob 11.00Slovenska filharmonija, 21. september 2021 ob 20.00Cankarjev dom, 22. september 2021 ob 19.30

Slovenska filharmonija je izbrala Vinka Globokarja za skladatelja sezone 2021/22. Namenja mu tri koncertne dogodke, na katerih bo javnost lahko podrobneje spoznala glasbo enega najvidnejših predstavnikov svetovne glasbene avantgarde.Najprej bo v soboto, 18. septembra 2021, ob 11. uri v Slovenski filharmoniji SIM – Sobotna izobraževalna matineja. Na njej bo muzikolog dr. Gregor Pompe predstavil osebnost Vinka Globokarja in njegovo umetniško pot, ki jo je prehodil kot pozavnist, improvizator, dirigent in predvsem skladatelj.Obiskovalci bodo deležni predstavitve in razlage Globokarjeve glasbe, ki je še danes več kot posebna, nova, drugačna, a vedno prepričljiva in fascinantna. Akordeonist Luka Juhart in oboist Matej Šarc bosta predstavila odlomke iz dveh Globokarjevih del: prvo nosi naslov Dihalna vaja (Atemstudie) za oboo. Oboist Matej Šarc bo z njo prikazal najpomembnejše prvine Globokarjeve skladateljske in izvajalske prakse, ki temelji na dojemanju zlitja izvajalca in njegovega inštrumenta v neločljiv organizem, medtem ko bo akordeonist Luka Juhart v skladbi Vrnitev Odisejevega sina omogočil vpogled v odnos med izvajalcem in njegovim inštrumentom, ki služi kot ojačevalec izvajalčevih misli.V sodelovanju z 8. Slowindovo pomladjo bo v Slovenski filharmoniji v torek, 21. septembra 2021, ob 20. uri koncert komornih del Vinka Globokarja z naslovom Monolit. Na njem bosta trobilni kvintet Contrast in pihalni kvintet Slowind izvedla vsak svoj Diskurz iz Globokarjeve serije Discours za različne komorne zasedbe. Flavtist Aleš Kacjan bo izvedel skladbo Monolit za flavte, oboist Matej Šarc pa Dihalno študijo (Atemstudie) za oboo.Globokarjevo delo se je globoko zapisalo v svetovno modernistično krajino, toda brez odmeva ni ostalo niti v eni izmed njegovih priljubljenejših domovin, Sloveniji. Tako se je mogoče spraševati, ali ni prav povečana prisotnost skladatelja na festivalih ansambla Slowind in na koncertih Slovenske filharmonije prinesla na začetku 21. stoletja izjemen razrast mlajše slovenske skladateljske generacije, ki danes žanje neslutene uspehe v mednarodnem prostoru. Svoje umetniške svetove so namreč lahko kovali prav ob Globokarjevih zvokih in premislekih, ki so se večkrat zdeli v disonanci z domačim glasbenim okoljem.V tem pogledu je Globokar ostajal zvest Orkestru Slovenske filharmonije vse od začetka šestdesetih let, ko je nastopil še kot solist na pozavni, do kasnejših velikih koncertov na začetku novega, 21. stoletja, ki so bili že v popolnosti posvečeni njegovim skladateljskim premišljevanjem. Naslednji veliki koncert bodo izvedli Luka Juhart in Branko Završan z novo skladbo Vrnitev Odisejevega sina za akordeon ter Orkester in Zbor Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Berislava Šipuša z izvedbo skladbe Eksil 3 – Življenje emigranta Edvarda. Solistične parte bodo izvedli izjemna sopranistka Piia Komsi, kontrabasovski klarinetist Michael Riessler, pripovedovalec Boris Ostan in improvizator.Skladba Eksil 3 je naročilo Simfoničnega orkestra Bavarskega radia v Münchnu. Prvič je bila izvedena 24. februarja 2015 v dvorani Herkulessaal v sklopu koncertne serije musica viva.Na koncertu bo Vinko Globokar slavnostno imenovan za častnega člana Slovenske filharmonije.