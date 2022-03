Prekmurski poet nekoliko drugače

Prekmurski poet Vlado Kreslin je za maj napovedal nadvse zanimivo glasbeno turnejo, na kateri ga bo spremljala zasedba Teo Collori in Momento Cigano. Imeli bodo devet ekskluzivnih koncertov po slovenskih kulturnih domovih in gledališčih.

Začetki sodelovanja Vlada Kreslina (glas, kitara), Tea Collorija (kitara), Matije Krečiča (violina), Metoda Banka (kitara), Mateja Kuželja (klarinet) in Jošta Lampreta (kontrabas) segajo v leto 2020. Takrat so skupaj nastopili na festivalu Arsana na Ptuju, kasneje istega leta pa posneli tudi pesem in videospot z naslovom Temna je noč.

Rezultat prepleta ustvarjalnosti enega največjih slovenskih glasbenikov s trenutno najbolj iskano inštrumentalno zasedbo pri nas bo poživitev skladb iz bogatega Kreslinovega opusa v edinstven slog skupine Teo Collori in Momento Cigano. Obeta se niz intimnih koncertov, polnih topline akustičnega zvoka in virtuoznosti s celo paleto razpoloženj, pripovedi in izpovedi.