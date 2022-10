Vojna jim je ukradla veliko uspešnico

V nadaljevanju preberite:

Mariborska zasedba, ki jo vodi pevec, skladatelj in besedilopisec Zoran Predin, je na koncu poti. Pripravljajo mini poslovilno turnejo z Velikim finalom z gosti (Vlado Kreslin, Pero Lovšin in Anja Rupel), ki bo 17. novembra v ljubljanski Cvetličarni. V zahvalo so podelili zlate lačne franze tistim, ki so jim vedno stali ob strani.