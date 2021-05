Vrača se kultura, vrača se nasmeh

Sami vrhunci

Elīna Garanča bo nastopila v vlogi vročekrvne Carmen. FOTO: Paul Schimhofer

Ljubljana Festival bo potekal od 1. julija do 8. septembra.



Glavni program bo potekal na Kongresnem trgu.



Odprtje festivala bo pod taktirko Valerija Gergijeva.

Vrnitev velikih

Muzikali in gledališke uprizoritve

Danes je res srečen dan, je Darko Brlek ponovil verze pesmi, ki jo je v uvodu v novinarsko konferenco zapel Tomaž Domicelj. Festival Ljubljana je namreč dobil dovoljenje NIJZ oziroma status kulturnega dogodka, kar omogoča manjšo razdaljo med obiskovalci, to pa pomeni, da bo pod odrom lahko sprejel več ­ljubiteljev kulture.»Upam si reči, da v zadnjih devetindvajsetih letih takega programa še ni bilo,« je uvodoma napovedal dolgoletni direktor Darko Brlek. Številni pokrovitelji festivala so se veselili, da se po težkem letu kultura vrača v mesto, čeprav se je Ljubljana Festival odvil tudi lani, a pred omejenim številom gledalcev.Dogodek, ki Ljubljano postavlja na zemljevid mednarodno pomembnih kulturno-umetniških prizorišč, je pozdravil tudi župan Zoran Janković, ki je bil vesel, da se v mesto vračata kultura in življenje za vse, »tako za tiste, ki bodo kupili vstopnice, kot za tiste, ki bodo program spremljali iz parka Zvezda.« Predvsem pa je to priložnost za zaslužek za umetnike in delavce v kulturi, ki jih je pandemija poleg turističnih delavcev najbolj prizadela, je dodal župan, ki se osebno najbolj veseli ponovnega obiska maestra Valerija Gergijeva. Na otvoritvenem večeru 1. julija bo na Kongresnem trgu z Orkestrom Marijinega gledališča iz Sankt Peterburga, ki ga vodi od leta 1988, med drugim izvedel tudi simfonično pesnitev Bela krajina našega ­Marjana Kozine.Seveda bo še pred uradnim začetkom za uvod v festivalsko poletje 21. junija poskrbela Poletna noč, tokrat s poklonom lani preminulemu glasbeniku, skladatelju in pevcu Tadeju Hrušovarju.Med vrhunci festivala je veliko znanih imen, ki smo jih pri nas že gostili. Vrača se mezzosopranistka Elīna Garanča, ki se bo predstavila v vlogi, po kateri najbolj slovi. V časopisu New York Times so jo namreč razglasili za najboljšo Carmen vseh časov. V tej najpomembnejši Bizetovi operi bo zapela 2. julija ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom britanskega dirigenta Karla Marka Chichona.Italijanski filmski skladatelj, pianist in dirigent Nicola Piovani bo s koncertom 7. julija počastil 700. obletnico smrti renesančnega pesnika Danteja Alighierija. Piovani je tudi oskarjevec – za glasbo v filmu Življenje je lepo režiserja in igralca Roberta Benignija je prejel kipec ameriške akademije –, in tako bomo v drugem delu večera lahko prisluhnili filmski glasbi iz te grenko-sladke drame.Naslednji večer bo pripadel legendarnemu tenoristu Plácidu Domingu, ki je pred dvema letoma pri nas nastopil tudi kot dirigent. Ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod taktirko španskega dirigenta Jordija Bernàcerja se mu bosta pridružili sopranistki Saioa Hernández, ki je zaslovela po lanskem debiju v milanski Scali, in Sabina Cvilak, ki ji je ameriški debi leta 2007 v Operni hiši v Washingtonu omogočil prav Domingo. Sloviti tenorist se ni navdušil le nad našo sopranistko, ampak menda tudi nad bolgarsko Sonjo Jončevo, ki je zmagala na številnih tekmovanjih, predlanskim pa pod taktirko Zubina Mehte debitirala z Orkestrom Berlinske filharmonije. Nastopila bo z Orkestrom SNG Opera in balet Ljubljana z dirigentom Domingom Hindoyanom, pridružil pa se ji bo prvak ljubljanske opere Branko Robinšak. Repertoar, ki ga bodo izvedli, bo znan nekoliko pozneje.V Ljubljano se vračata tudi vplivna ruska sopranistka Ana Netrebko in tenorist Jusif Ejvazov. Spremljal ju bo Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Michelangela Mazze. Po lanskem debiju na Ljubljana Festivalu se vrača tudi nemški operni pevec Jonas Kaufmann, nastopil bo 11. avgusta.Obeta se nam tudi nekaj vrhunskih pianističnih koncertov. Z Orkestrom Slovenske filharmonije bo 15. julija nastopila slovita argentinsko-švicarska pianistka Martha Argerich, ki bo pod taktirko švicarskega dirigenta Charlesa Dutoita izvedla Koncert za klavir in orkester št. 3 v C- duru Sergeja Prokofjeva. Brahmsa in Schuberta bo med drugim izvedel ruski pianist Arkadij Volodos, ki nastopa z najimenitnejšimi svetovnimi orkestri, kot so Berlinski, Newyorški in Münchenski filharmoniki ali Kraljevi orkester Concertgebouw, ki se na ljubljanski poletni festival vrača že četrtič. Na prvi šolski dan bo pod taktirko Daniela Hardinga in s solistom pianistom Jefimom Bronfmanom izvedel Beethovnov Klavirski koncert št. 3 v c-molu. Na programu bo tudi veličastna Bruck­nerjeva Sedma simfonija.To poletje bodo nastopili še tenorist José Cura, flavtistka Irena Grafenauer, klarinetist in dirigent Mate Bekavac, Filharmonični orkester Baltskega morja, tradicionalno bo en večer pripadel tudi Tomažu Domicelju in Vladu ­Kreslinu.Kresno noč bo prisanjal Zbor dunajskih dečkov, ki bo to slavno Mendelssohnovo delo odpel 19. julija. Pet dni zapored bo na Kongresnem trgu odmevala znana glasba iz broadwayskega muzikala Čikago v režiji in koreo­grafiji Mykala Randa, ki je pred leti na Ljubljana Festivalu gostoval z muzikalom Evita. Vrača se tudi gledališče LDM Nova Scena iz Sankt Peterburga z muzikalom Lolita v režiji Irine Zjuzina, ki je, kot so zapisali organizatorji, »plod mednarodne koprodukcije pevskih zvezd ruskih muzikalov, razkošnega baletnega ansambla z impozantno koreografijo in kostumi ter inovativno interaktivno kuliso s posebnimi vizualnimi učinki«. Poleg muzikala bodo na Kongresnem trgu izvedli baletni spektakel Edwarda Cluga Peer Gynt.V Križankah (MOL je končno dobila gradbeno dovoljenje za prenovo, kot je na novinarski konferenci povedal župan Janković in napovedal postavljanje strehe še letos) se bo zvrstilo nekaj gledaliških uprizoritev, med njimi In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek Andreja Inkreta v izvedbi Anton Podbevšek Teatra. V Križevniški cerkvi bodo izvedli dramo Wajdija Mouawada Vsi ptice v režiji Ivice Buljana.Koncertov, razstav in dogodkov, med njimi so tudi mojstrski tečaji pod umetniškim vodstvom Branimirja Slokarja in mednarodna likovna kolonija, ki bo potekala med 11. in 16. julijem, na Ljubljana Festivalu obljubljajo veliko. Poletno zgodbo bo 8. septembra zaokrožil Simfonični orkester Radia ORF z Dunaja pod vodstvom dirigenta Kerema Hasana in s solistom francoskim violončelistom Jean-Guhenom Queyrasom. Na koncertu bo svetovno premiero doživela noviteta avstrijske skladateljice Julie Purgina. Prvič bomo v Sloveniji slišali tudi Koncert za violončelo in orkester domačega skladatelja Vita Žuraja, ki je nastal prav po naročilu Ljubljana Festivala.