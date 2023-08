Vrhunski orkestri ob zaključku 71. Ljubljana Festivala

Konec avgusta bodo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma nastopili člani Kraljevega orkestra Concertgebouw, začetek septembra pa bosta popestrila Bostonski simfonični orkester in Gewandhaus Orkester Leipzig. Vsi koncerti bodo ob 20. uri.

28. avgusta bo zazvenela glasba Kraljevega orkestra Concertgebouw, ki je eden najprestižnejših in najbolj priznanih simfoničnih orkestrov na svetu. Znan je po svojih brezhibnih interpretacijah del svetovno znanih skladateljev, od klasičnih skladb do sodobnih del. Orkester je bil tesno povezan z G. Mahlerjem in je redno izvajal številne njegove simfonije še v času, ko ni bil priznan kot pomemben skladatelj. V njihovi izvedbi bo v Gallusovi dvorani tokrat zvenela Mahlerjeva Sedma simfonija pod vodstvom večkrat nagrajenega dirigenta Ivána Fischerja.

FOTO: Festival Ljubljana

Tri dni kasneje se bodo predstavili člani Bostonskega simfoničnega orkestra. Gre za drugi najstarejši od petih največjih ameriških simfoničnih orkestrov. Njihov trenutni glasbeni direktor je dirigent Andris Nelsons, ki prav tako zaseda mesto kapelnika legendarnega Gewandhaus orkestra Leipzig. V prvem delu bosta zazveneli deli C. Simona in I. Stravinskega. Po odmoru se bo Bostončanom pri izvedbi zadnjega klavirskega koncerta C. Saint-Saënsa, ki zaradi orientalskih elementov krasi vzdevek Egiptovski, pridružil vsestranski pianist Jean-Yves Thibaudet. Program pa bo sklenil Valček M. Ravela.

FOTO: Festival Ljubljana

3. septembra pa bo 71. Ljubljana Festival svečano sklenil Gewandhaus orkester Leipzig, ki je eden najstarejših simfoničnih orkestrov na svetu. Nastopili bodo pod taktirko dirigenta Herberta Blomstedta, ki ga kritiki in sodelavci označujejo za plemenitega, očarljivega in skromnega. Najprej bo z odra zvenela Schubertova »mozartovska« Peta simfonija, rezultat izredno plodovitega obdobja, v katerem je napisal čez dvesto del. Dogodek se bo zaključil s simfonično pesnitvijo Spomini iz norveških gora in Tretja simfonija F. Berwalda.

Vstopnice so na voljo na ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, na bencinskih servisih in Eventimovih prodajnih mestih.

Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana