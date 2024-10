Vsak koncert bo praznik in spomin na glasbeni mejnik

Ob 105-letnici delovanja prihaja na oder celjskega Narodnega doma Zagrebški kvartet. Z njihovim koncertom se bo začela nova sezona Koncertnega abonmaja Zavoda Celeia Celje (ZCC), v kateri se bodo posvetili pomembnim obletnicam, povezanim s skladatelji in glasbeniki. Kot je dejal umetniški vodja glasbene dejavnosti ZCC Nenad Firšt, je vsak koncert praznik. Ob vseh obletnicah, tudi zelo osebnih, bo to v tej sezoni tudi dobesedno.

Kot pravi Firšt, se je program ponujal malodane sam po sebi. Vsako leto, ki se konča s štirico, so obletnice v češki glasbi, letos denimo 120. obletnica smrti Antonína Dvořáka, 200. obletnica rojstva in 140. obletnica smrti Bedřicha Smetane. Dela slednjega bomo slišali tudi na sredinem otvoritvenem koncertu sezone. Prvi poriv za usmeritev k obletnicam je bila počastitev jubilejev pomembnih slovenskih skladateljev, in sicer 90-letnice Vinka Globokarja ter 70-letnice Uroša Rojka, ki jima bodo novembra posvetili drugi abonmajski koncert.

Potem so se obletnice in ideje za njihovo proslavitev odpirale same po sebi, našteva Firšt. »Z Duom Menoni Sikur se že nekaj let pogovarjamo, da bi pri nas koncertirala. Počakali smo na 20-letnico poroke Martina in Mojce Menoni Sikur, koncert bo na predvečer 60. rojstnega dne Milka Lazarja, ki ga imata tudi na sporedu. Tudi z Zagrebškim kvartetom, ki bo nastopil v sredo, se pogovarjamo že nekaj let. Tokrat bodo pri nas zaznamovali 105-letnico delovanja. Gre za jubileje, ki jih v tej regiji nimamo zelo veliko, to je namreč komorni ansambel z najdaljšo tradicijo daleč naokoli.«

Sledila bo počastitev 40-letnice umetniške kariere pianista, čembalista in organista Luce Ferrinija, ki bo nastopil z gosti. Za zaključek sezone bo Slovenski kvartet harf – SIH4rps s koncertom zaznamoval 300. obletnico izuma pedalne harfe. Čeprav so na harfe igrali že najmanj 3000 let pred našim štetjem, je prav izum pedalne harfe omogočil koncertno igranje, kot ga poznamo danes, razlaga Firšt. Na koncertu se bodo poklonili tudi 150. obletnici premiere opere Carmen Georgesa Bizeta, je dejal Firšt. »Gre za verjetno nekakšen hit v klasični glasbi, mimo katerega ne morejo niti tisti, ki jih klasična glasba ne zanima.«

Uravnotežen program

Na vsakem od petih abonmajskih koncertov bo zazvenel program, povezan z neko obletnico. Firšt pravi, da to ni naključje in da vsako leto program koncertov sestavlja z nastopajočimi umetniki. »Abonmaja ne zaznamujejo samo tisti, ki pridejo igrat in igrajo, kar jim je všeč, ampak pri ponudbi vedno pazimo na uravnoteženost programa. Da občinstvo v normalno razvitem mestu vsake toliko časa sliši temeljna dela klasicizma, romantike, da se predstavlja tudi sodobna glasba. Vedno usklajujemo ne samo nastopajoče in termine, temveč predvsem programe.«

Zagrebški kvartet na vsakem koncertu odigra delo enega hrvaškega skladatelja. Kot pravi Firšt, so se dogovorili za delo Marka Ruždjaka. »Ruždjaka smo dobro poznali tudi v Sloveniji, žal je že pokojni. Bil je zelo intimen skladatelj večinoma komorne glasbe, nekaj godalnih kvartetov je napisal prav za Zagrebški kvartet. Med njimi je skladba Klasični vrt, ki je skoraj klasika hrvaške glasbe in je v Celju še nismo slišali. To je bil glavni vzgib, da smo se odločili zanjo.«

Odigrali bodo tudi dela Smetane, s Firštom so se odločili še za Pet skladb za godalni kvartet Erwina Schulhoffa. Letos zaznamujemo 130. obletnico njegovega rojstva. »Schulhoff sodi med skladatelje, ki so bili v času nacistične Nemčije prepovedani zaradi modernosti, čeravno je prav to delo zelo komunikativna glasba, ki se zgleduje z različnimi plesnimi ritmi, tudi s tangom. Skladatelj je končal življenje v koncentracijskem taborišču in ga potem precej let ni bilo na sporedih.«

Mladi oder

Poleg Koncertnega abonmaja ZCC že več kot 25 let pripravlja tudi cikel brezplačnih koncertov GM oder, v katerem se na podlagi ocen strokovne žirije Glasbene mladine Slovenije predstavljajo mladi glasbeniki. Tokratni prvi koncert bo novembra v Glasbeni šoli Celje, kjer bo nastopil Trio Setsuna, nato pa še koncerti pianista Petra Barbe, kitaristke Ane Gorjanc, violinistke Zale Eve Kocijančič ter Tria Ad Astra. Firšt pravi, da na GM odru nastopijo res najboljši mladi glasbeniki. »Danes tako rekoč ni izpostavljenega ali uspešnega glasbenega umetnika, ki v mladosti ne bi nastopil na GM odru. Po desetletjih se v Koncertni abonma vračajo glasbeniki, ki so najprej nastopali na GM odru. Letos so to gotovo harfistki Urška Križnik Zupan in Lara Hrastnik Samec ter Mojca Menoni Sikur.«