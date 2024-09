Kuzle: Vse je isto in vse je uredu

V nadaljevanju preberite:

Idrijske Kuzle so na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja sooblikovale temelje slovenske punk scene. Nedavno je pri založbi Dallas Records izšel dvojni vinilni album Vse je isto, ki so ga včeraj zvečer predstavili v Menzi pri koritu na Metelkovi v Ljubljani.

Vse, kar so člani skupine Kuzle posneli, je zbrano na tem unikatnem izdelku, prvih sto kupcev bo prejelo tudi brezplačen izvod singla, na katerem so tri na novo posnete skladbe, ki so bile doslej le v demo verziji: Dosta mi je svega, Spijem kavo in prižgem cigaret ter Gospodje, usmilte se nas.

Kako gledajo na glasbo Kuzel po vseh teh letih? Lapanja pravi, da se mu te pesmi še vedno zdijo »fajn šus in jih občasno poslušam«. Tudi Moravec občasno posluša te posnetke in je »vedno znova navdušen in ponosen, kako dobro zvenijo. Pravi eksploziv. Na to me tudi drugi večkrat spomnijo, ko rečejo, ej, spet sem poslušal Kuzle, mater ste dobro žgali. Če se spomnim, da je Dare na vsake vaje prinesel kar nekaj novih komadov, pa še Iztok svoje ... Res je bilo noro za tistih šestnajst, sedemnajst let, kot smo imeli takrat. Na srečo teh pesmi ne igramo več v živo. Saj mogoče bi jih tehnično zaigrali bolje, ampak tistega šusa ne bi mogli več ­ponoviti.«