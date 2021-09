Vseh deset Beethovnovih sonat

V nadaljevanju preberite:



Pri Založbi kaset in plošč RTV Slovenija je na štirih cedejih izšlo deset sonat za violino in klavir Ludwiga van Beethovna v izvedbi slovenske violinistke Lane Trotovšek in španske pianistke Marie Canyigueral. Posneli so jih lani v okviru 68. Ljubljana Festivala ter ob 250. obletnici skladateljevega rojstva. Tonski mojster in glasbeni producent je bil Boris Bizjak. Za ta projekt je Lana Trotovšek prejela nagrado Prešernovega sklada.