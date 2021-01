Vsestranski glasbenik širokega obzorja

V nadaljevanju preberite:



Rodil se je genialen deček, obdarjen z muzikalnostjo in lepoto – pridni Lucijan, a žal v težkih razmerah revne, številne družine. Navzlic temu krutemu dejstvu, ki otrokovemu razvoju ni bilo naklonjeno, je mali Lucijan spoznal, kaj je toplina doma in iskrena ljubezen najbližjih, je v uvodu k monografiji ob 100. obletnici rojstva Lucijana Marije Škerjanca zapisala operna pevka Tatjana Kralj, skladateljeva nečakinja. Sedemnajstega decembra je minilo 120 let od njegovega rojstva.