Z norostjo je treba ravnati previdno

V petek, 4. novembra, bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma premierna predstavitev albuma­ The Vocabulary of Madness – Slovar norosti dueta Silence. Pred desetimi leti je dvojec izdal album Musical Accompaniment for the End of the World, nov album, ki bo izšel v obliki 32-stranske, trdo vezane knjige s priloženim cedejem, pa je njegovo smiselno nadaljevanje. O ustvarjalni in rušilni moči norosti smo se pogovarjali z vokalistom Borisom Benkom, sicer pa je del dueta še pianist Primož Hladnik.