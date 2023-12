39. SKS: Obisk in tarife presegli pričakovanja

V nadaljevanju preberite:

Svoje vtise – in stroške – o 39. Slovenskem knjižnem sejmu je z nami delilo nekaj večjih založb, za dodatna pojasnila pa smo se obrnili na Vladimirja Kukavico, direktorja Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev (ZKZK) pri GZS in podpredsednika 39. Slovenskega knjižnega sejma,­ ter Gospodarsko razstavišče. Petindvajsetega novembra je namreč Dnevnik objavil članek Blišč in beda knjižnega sejma, v katerem so predstavnice manjših založb spregovorile o finančni in prostorski stiski, zastavil je tudi vprašanje, kako poteka plačilo in komu se plača.