Vsak bralec naj si sodbo piše sam

Amelia Kraigher, odgovorna urednica pri Založbi /*cf., in Matevž Kos, eden od najvidnejših ured­nikov humanističnih in esejističnih del, med drugim zadolžen za zbirki Labirinti in Novi pristopi­ založbe LUD Literatura, bosta v soboto v okviru Slovenskega knjižnega sejma prejela prvo ­nagrado Nede Pagon.