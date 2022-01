Alenka Sottler ilustrirala nov angleški prevod Bambija

Ilustratorka Alenka Sottler je prispevala podobe k novemu angleškemu prevodu izvirnega Bambija, ki ga je leta 1923 napisal avstrijski judovski pisatelj Felix Salten. Knjiga The Original Bambi: The Story of a Life in the Forest daje zgodbi drugačen poudarek. Nedavno je izšla pri ameriški založbi Princeton v prevodu poznavalca pravljic Jacka Zipesa.

Zgodbo o Bambiju večina pozna prek risanega filma Walta Disneyja, specialist za otroško literaturo in poznavalec nemške filozofije Zipes pa je pri pregledovanju dokumentacije in študij o tem besedilu ugotovil, da v Severni Ameriki doslej ni bilo interpretirano na pravi način.

Kot je za STA pojasnila ilustratorka, je bilo izvirno besedilo mišljeno kot prispodoba o preganjanju Judov, ki se je začelo dogajati na Dunaju pred Hitlerjevo aneksijo Avstrije k Tretjemu Rajhu. Prvi angleški prevod Whittakerja Chambersa iz leta 1928 je ta vidik praktično izpustil, tako prevedeno zgodbo pa je za film potem odkupil Walt Disney.

Strokovnjakinja Sabine Strümper Krobb je prevod označila za poenostavljen in ocenila, da je Chambers v knjigo vpisal kulturne in ideološke vrednote ameriške družbe. Občinstvo v ZDA in v drugih angleško govorečih državah tako ni bilo seznanjeno s pravim Bambijem, ki je po besedah Alenke Sottler precej bolj temačen.

Za knjigo je značilen protijudovski sentiment, Zipes pa je postavil tezo, ki jo je objavil tudi v spremnem eseju, da so živali v gozdu, v katerem je ves čas treba oprezati pred lovci, alegorija za judovske prebivalce.

K ilustriranju akademske knjige jo je povabil prevajalec, ki je želel podobe, ki bi znale pospremiti novo izpostavljeno vsebino zgodbe. Ker pa je bila pri založbi Princeton neznana ustvarjalka, je morala ob povabilu prispevati tudi dokazila in priporočila. Med drugim je predložila zlato medaljo, ki jo je leta 2017 dobila v New Yorku za knjižno ilustracijo za Evridiko.

H knjigi je prispevala 11 črno-belih ilustracij, ki jih je ustvarjala skoraj tri leta.