Ptujčan, pesnik, pisatelj, urednik in esejist Aleš Šteger je svoj tretji roman napisal na podlagi zbiranja in raziskovanja različnih dokumentov ter osebnih pričevanj o Štefki Cobelj, partizanki, etnologinji in umetnostni zgodovinarki. Imela je razgibano življenje, bila je trikrat obsojena na smrt, v okviru jugoslovanske diplomacije je vzpostavljala kulturne stike po vsem svetu ter bila ravnateljica Pokrajinskega muzeja na Ptuju.