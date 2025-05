V nadaljevanju preberite:

V Franciji rojenega švicarskega pisatelja Alexa Capusa pri nas že poznamo po uspešnicah Léon in Louise, Švindler, špijonka in človek z bombo in Popotovanja v soju zvezd. Nedavno je pri Cankarjevi založbi izšel nov prevod iz te zbirke Susanna, pod katerega se je ponovno podpisala Mojca Kranjc.