Ambiciozen festival, ki še raste in se razvija

V nadaljevanju preberite:

»Dneve poezije in vina bomo letos organizirali že petindvajsetič in še vedno nismo prispeli tja, kamor želimo. Festival še vedno raste in se razvija, kljub omejit­vam in zapletom zaradi epidemije smo ob jubileju še posebej ambiciozni,« je pred začetkom dejal vodja festivala Aleš Šteger. Eden od ambicioznih projektov je mednarodna konferenca v okviru platforme Versopolis, direktorji evropskih pesniških festivalov bodo spregovorili o trenutnem položaju evropske poezije in o tem, kako naj bi bili videti idealni pesniški festivali v prihodnosti. Sicer pa se bo letos na Ptuju predstavilo 35 pesnic in pesnikov iz 20 držav, častna gosta sta portugalska pesnica Ana Luísa Amaral in češki pesnik Petr Borkovec, avtor odprtega pisma Evropi pa nemški pesnik Durs Grünbein.