Beethoven kot šesti lik v romanu

V nadaljevanju preberite:

Ne glede na to, da vsaj na začetku romana Pet za kvartet ni jasno, kdo daje pripombe, Klavdij ali pisatelj Milan Dekleva, uvidi, kot je tisti o francoskem predsedniku Macronu, ali pa vsakovrstne besedne igre in skoraj naslajanje nad možnostmi, ki jih ponuja slovenščina, ustvarjajo presežno vrednost romana. Vprašanje je, koliko besedne igre stojijo same zase oziroma so sešite z ostalim tekstom.