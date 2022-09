Begunstvo je tudi vprašanje jezika

V nadaljevanju preberite:

Po dveh letih zapletov zaradi pandemije covida-19 se danes osrednji slovenski literarni festival Vilenica začenja v živo. Tokrat prihaja štirinajst avtoric in avtorjev iz dvanajstih držav, osrednjo nagrado vilenica pa bodo v soboto podelili latvijski pesnici, romanopiski, esejistki in prevajalki Amandi Aizpuriete. Slovenski avtor v središču festivala je tokrat Andrej Blatnik. Posebne pozornosti bo deležna tudi sodobna estonska književnost, ki je bila doslej v Sloveniji precej neznana in bo predstavljena v obliki antologije z enaindvajsetimi pesniki in pisatelji. Na festivalu jo bosta zastopala Kätlin Kaldmaa in Igor Kotjuh.