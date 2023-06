Beseda, ki jo lastnik psa v desetletju največkrat izgovori

V nadaljevanju preberite:

Ta knjiga je nastala z razlogom in ne z namenom, pravi njen avtor Marko Snoj, doktor jezikoslovnih znanosti, slovaropisec, etimolog na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Nastajati je začela leta 2018, izide pa točno 4. oktobra letos, na svetovni dan živali in god svetega Frančiška, svetnika, ki se je znal pogovarjati z živalmi. »Pasje ime je ena od vezi med človekom in psom in to je tudi beseda, ki jo bo v naslednjih desetih do petnajstih letih njegov lastnik največkrat izgovoril. Želim, da to ljudje razumejo. Ne da počlovečijo psa. Pes ni človek in človek ni pes,« še pravi Snoj in poudarja, da gre za znanstveno knjigo, napisano na poljuden način,

Nekako odveč je vprašanje, ali ima tudi sam psa. Ima. In to kar dva. Oba sta pristala na naslovnici knjige. Prvi ima staro slovensko ime Lam, drugi, psička, pa je Mokoš. Tako je bilo ime slovanski boginji plodnosti in ženi Peruna, najvišjega boga v slovanski mitologiji.