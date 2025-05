Bralne navade vplivajo na stanje duha in spodbujajo empatijo

V nadaljevanju preberite:

Literarna kritičarka, urednica, ­pisateljica in prevajalka Gaja Kos je doktorirala iz primerjalne književnosti in literarne teorije na temo Slovenski mladinski problemski roman. Velja za eno od vidnejših oseb in strokovnjakov na področju mladinske in otroške literature ter se že vrsto let zavzema za širjenje branja v družbi. S prevzemom mesta predsednice Društva Bralna značka Slovenije si je postavila številne cilje in prepoznala ključne izzive mandata, med drugim tudi napredovanje tehnologije.