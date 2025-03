Trenja med vodstvom in sindikatom knjižnice Murska Sobota

V nadaljevanju preberite:

Pred časom je sindikat Glosa Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota na župana Mestne občine Murska Sobota naslovil javno pismo, v katerem so zaposleni izrazili skrb zaradi razmer v knjižnici, ki naj bi bila kadrovsko in tehnološko podhranjena, zaradi neustreznega upravljanja naj bi bilo okrnjeno tako delovanje čitalnice kot bibliobusa. Vodstvo, ki zanika očitke o nepravilnostih, je bilo pred časom deležno kritik zaradi neustrezne rabe slovenščine.