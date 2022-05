Človek, njegove zaznave in identiteta

V nadaljevanju preberite:

Pri založbi Studia humanitatis je izšlo pet knjig iz Zelene zbirke in ena iz zbirke Varia. V ospredju je seveda človek, ki se na eni strani bori s svojimi občutji in zaznavami, na drugi strani pa v nasprotju z drugimi živimi bitji manipulira z naravo in oblikuje svojo identiteto v izmenjavi z drugimi.