Cvetober štiriindvajsetih pesnic 20. in 21. stoletja

Pri založbi Litera je nedavno izšla antologija, ki krpa zgodovinske in sodobne krivice. Posvečena je namreč 24 pesnicam 20. in 21. stoletja, tako ali drugače povezanih z Mariborom. Kot poudarja pesnica Kristina Kočan, ki je cvetober, kot lahko rečemo antologiji, izbrala in uredila, je slednji dokaz, »da v prav vsakem obdobju obstajajo izvrstni, vitalni, tudi samosvoji glasovi pesnic«.