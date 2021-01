Deček, krt, lisica in konj – in upanje

Doslej je šlo med bralce več kot 1,4 milijona izvodov prvenca Charlieja Mackesya. Foto Charlie Mackesy

Britanski ilustratorje risarsko kariero začel pri časniku Spectator in nadaljeval pri založbi Oxford University Press.Marsikaj se je spremenilo, ko je pred dvema letoma začel objavljati akvarele in risbe s črnilom na spletu. Prijatelji so mu, nevednemu, svetovali, da je za umetnike pravi naslov instagram, in tam je objavljal nenavadno izčiščene prizore, v katerih nastopajo deček in tri živali, pospremljene s kratkimi dialogi.»Razmišljal sem, kaj je bilo najpogumnejše dejanje v mojem življenju, in spoznal, da je to bil pogum prositi za pomoč.« Podoba, na kateri deček postavi to vprašanje konju, je postala spletna senzacija, nič manj ni bila uspešna knjiga založbe Ebury Deček, krt, lisica in konj, doslej je šlo med bralce več kot 1,4 milijona izvodov.Nedavno je Mackesy za revijo GQ povedal: »Med zaprtjem javnega življenja sem spoznal, da moje čačke na papirju lahko dajo ljudem upanje. Eden od največjih privilegijev je bilo dobiti sporočilo medicinske sestre, da si v bolnišnici med odmori ogledujejo moje risbe. To je vrhunec moje doslejšnje kariere.«Prizori z radovednim dečkom, pohlepnim krtom, ranjeno lisico in modrim konjem so navdušili tudi, vojvodinjo Cornwallsko, ki je za 15. januar napovedala odprtje svojega spletnega bralnega kluba. Za začetek je objavila svoj spletni pogovor z Mackesyjem.