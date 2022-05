Dolga, nedokončana zgodba o pristranskosti

V nadaljevanju preberite:

»Stvarnost pa je takšna, da ima polovica svetovnega prebivalstva žensko telo. Polovica svetovnega prebivalstva se vsakodnevno ubada z ogroženostjo tega telesa na podlagi njegovega spola.« To ugotavlja Caroline Criado Perez v knjigi Nevidne: kako vrzeli v podatkih in raziskavah oblikujejo svet po moški meri in o izključevanju ženske polovice opozori, da ne gre za sredstva, ampak za prioritete.