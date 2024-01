Droge, techno, hedonizem in eksperimentalna sociologija

V nadaljevanju preberite:

Berlin, ta meka obiskovalcev nočnih klubov, ljubiteljev techna, drog in črnega usnja, je predmet nenavadne analize kulturnega teoretika Nicolasa Hausdorfa, ki je s poslovenjenim naslovom Berlin ni Berlin izšla pri založbi Sophia. Esej o proizvodnji značilnega berlinskega duha je v slovenski izdaji dopolnjen s poskusi podobne analize ljubljanske scene s provokativnim naslovom Ljubljana je Berlin.

Nemški kulturni teoretik Nicolas Hausdorf je Superstructural Berlin napisal pred desetimi leti, kot nekakšen teoretski »turistični vodnik za obiskovalca in novega prebivalca« tega velemesta, ki »v svojo smrtno past destruktivnega hedonizma prvenstveno vleče evropsko malomeščanstvo«. V neobremenjenem esejskem slogu bralca popelje na ogled nočnih klubov, galerij in hipsterskih lokalov ter ga obenem oboroži s kritičnimi uvidi v delovanje za mesto bistvenih infrastruktur, ki jih Hausdorf prepoznava v kulturi drog, klubski sceni, galerijah, novi ekonomiji in turizmu.

Prej gre za antiakademsko kot akademsko teoretsko delo, kot priznava avtor, je njegov esej »metodološka nočna mora slehernega spodobnega sociologa«. Gre za »analizo, ki je v celoti subjektivna izkušnja«. Zanimajo jo predvsem strukture, ki Berlin delajo za Berlin, torej mesto, ki je drugačno od vsega, celo od samega sebe, in okoli katerega se je v zadnjih desetletjih razrasla obširna mitologija prostora radikalne svobode in razvrata.