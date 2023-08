Eno tistih kolesc, ki se ves čas vrtijo

V nadaljevanju preberite:

Da so na Japonskem v dveh letih prodali več kot 60.000 izvodov, pravzaprav ne preseneča, ko se ozremo na dejstvo, da protagonistka Keiko Furukura v marsičem pooseblja demografsko paniko, ki preveva Japonsko (stopnja rodnosti že desetletje drastično upada, število prebivalcev, ki je trenutno 125 milijonov, pa naj bi do leta 2070 padlo na 87 milijonov, torej za 30 odstotkov), ob tem pa zastopa vse tiste moške in ženske, ki se vsak po svoje upirajo pričakovanjem in zahtevam izrazito kolektivistične (čeprav atomizirane) in v mnogo pogledih še vedno izredno tradicionalistične japonske družbe. »No, velja poskusiti; čim prej, tem boljše. Tako ne moreš več naprej; globoko v sebi si gotovo že obupala, kajne? Če boš predolgo čakala, bo prepozno,« ji na neki točki reče znanec.