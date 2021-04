Forenzično natančna študija

V nadaljevanju preberite:

Slovenci smo ob 200-letnici rojstva Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega dobili prvo zares celovito in kompleksno biografijo pisatelja s preprostim naslovom Dostojevski. Z naslovom pa se poenostavljanje tudi konča. Ljudmila Ivanovna Saraskina, ruska literarna zgodovinarka in biografinja, ki je večino življenja posvetila prav proučevanju del in življenja Dostojevskega, je spisala izjemno knjigo (odličen prevod Boruta Kraševca), ki ji uspeva ohraniti izredno visoko stopnjo avtentičnosti in kredibilnosti na eni ter komunikativnosti in intrigantnosti na drugi strani. Brez pretiravanja lahko knjigo označimo za skoraj forenzično natančno študijo, avtoričin vezni tekst, ki povezuje kronološko nanizane podatke, citate in observacije, pa v ničemer ne sugerira apriornih zaključkov ali arbitrarnih interpretacij.