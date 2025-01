Fotografski poklon začetniku evropskega free jazza

V nadaljevanju preberite:

Glasba je nekaj, kar definira delo fotografa Žige Koritnika. Njegova fotografija izraža globoko strast do izvajalcev in spoštovanje do celotne glasbene scene. Glasbenike fotografira že od leta 1986 in imel je že več kot 66 samostojnih in 40 skupinskih fotografskih razstav po vsem svetu. Kot uradni fotograf je delal na več glasbenih festivalih in posnel več kot 150 portretov glasbenikov. Novo knjigo Brötzmann, In my focus (Brötzmann, V mojem fokusu) bo predstavil v sredo, 22. januarja, ob 17. uri v galeriji Fotografija v Ljubljani. Pogovor bo vodila Barbara Čeferin, zvočno pa ga bo obarval saksofonist Cene Resnik.