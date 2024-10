Jesen je v Franciji čas za razprave o literaturi: koliko romanov ponuja nova literarna sezona, katere knjige, avtorji in tematike so najbolj »in« ter kako se bodo odrezali v igri za kopico književnih nagrad, katerih podelitve se od konca oktobra in skozi november vrstijo tako rekoč ena za drugo. Seznami za največje, kot so goncourt, femina, renaudot, interallié, médicis, so se v zadnjem času znova skrčili, večino žirij od končne odločitve loči še en krog oziroma sito.

Najprestižnejša nagrada je seveda goncourt, ki so ga prvič podelili leta 1903. Prejšnji teden je Goncourtova akademija objavila drugi izbor romanov, ki se bodo potegovali zanj. Osmerica je izšla pri sedmih založbah, dva romana ima v njej založba Grasset. Četverico bodo objavili 22. oktobra, razglasitev lavreata in s tem najboljšega romana leta 2024 pa bo 4. novembra v restavraciji Drouot v Parizu.

V prednosti dva romana

V osmerico je Goncourtova akademija, ki ima od maja novega predsednika Philippa Claudela, uvrstila romane Sandrine Collette Madelaine avant l'aube (JC Lattès), Kamela Daouda Houris (Gallimard), Gaël Faye Jacaranda (Grasset), Hélène Gaudy Archipels (L'Olivier), Philippa Jaenade La désinvolture est une bien belle chose (Mialet-Barrault), Maylis de Kerangal Jour de ressac (Verticales), Jean-Noëla Orengoja »Vous êtes l'amour malheureux du Führer« (Grasset) ter Abdellaha Taïe Le Bastion des larmes (Julliard).

Z največ, s tremi nominacijami za druge nagrade se lahko pohvalita Kamel Daoud (velika nagrada Francoske akademije, renaudot, interallié) in Gaël Faye (velika nagrada Francoske akademije, renaudot, femina). Knjigi druži, da so v ospredju mlajši liki, ki se morajo spoprijeti s temno preteklostjo: na eni strani Alžirije in na drugi Ruande.

Jean-Baptiste Andrea FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Lani je Goncourtovo nagrado prejel Jean-Baptiste Andrea za roman Veiller sur elle (Pazi nanjo). Doslej so prodali več kot 700.000 izvodov, založba Iconoclaste, pri kateri je izšel, pa je poleti napovedala, da bo dobil filmsko adaptacijo. »Navdušen sem nad zamislijo, da bodo moji liki zaživeli na zaslonih, v barvah in odtenkih preteklosti, ki je še vedno aktualna,« je povedal avtor, tudi sam režiser in scenarist.

Roman Veiller sur elle o vezi med revnim, a nadarjenim kiparjem Mimom in dekletom iz premožne družine Violo, v času vzpona fašizma v Italiji, je doživel odmev tudi pri nas z Goncourtovo nagrado po izboru slovenskih študentov. Kot so zapisali, njegov jezik tako kot glavna lika preklaplja med lepoto in okrutnostjo, avtor pa poskrbi, da se po nepredvidljivih zasukih na več kot 500 straneh vsi razdrobljeni delčki sestavijo v smiselno celoto.

Na dan podelitve goncourta bodo v restavraciji Drouot v drugem pariškem okrožju podelili tudi nagrado renaudot. Petega novembra sledi podelitev femine in 6. novembra nagrade médicis. Trinajstega novembra bo znano, kdo dobi nagrado interallié, 28. pa, katera knjiga je osvojila srednješolce in si prislužila goncourta po njihovem izboru. Že 24. oktobra pa bo kot prva na vrsti velika nagrada Francoske akademije za roman.